В Екатеринбурге поймали 57 пьяных водителей за праздничные выходные

Инспекторы ГИБДД подвели итоги массовых рейдов по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Екатеринбурга. Для проверок был выбран период с 21 по 24 февраля, так как на эти дни выпали праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, за четыре дня инспекторы остановили 57 автомобилистов в состоянии опьянения. В двух случаях водители сели за руль в нетрезвом виде повторно – против них были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. 16 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, 19 – управляли машиной без прав.

Больше всего правонарушителей дорожная полиция выявила за выходные – 23 и 24 февраля. Например, в воскресенье утром наряд ДПС остановил на улице Проезжей отечественную легковушку. Мужчина за рулем сообщил, что накануне выпил около литра пива, и был уверен в том, что алкоголь уже выветрился. Но алкотестер показал концентрацию спирта в выдохе водителя. Горожанин не согласился с показанием прибора и потребовал пройти аналогичный тест в медицинском учреждении. Мужчину доставили в лечебный кабинет, где врач также подтвердил у него состояние опьянения. Сейчас в отношении водителя возбуждено административное производство, решение по которому примет суд. Его автомобиль помещен на спецстоянку.

В ведомстве отметили, что в течение четырех дней в Екатеринбурге зарегистрировано пять ДТП с участием пьяных водителей. В авариях пострадали двое горожан, которые получили травмы разной тяжести.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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