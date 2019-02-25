СК даст оценку потасовке пьяных покупателей с постовыми в новоуральском магазине

Следователи СКР изучают все обстоятельства конфликта, который вспыхнул 23 февраля вечером между покупателями одного из магазинов и полицейскими, которых вызвали сотрудники торговой точки.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК, у нескольких посетителей торговой точки, предположительно, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с прибывшими по вызову сотрудниками ДПС ГИБДД. Гражданские лица, вступившие в конфликт с сотрудниками ДПС ГИБДД, были доставлены в местный отдел полиции. Сейчас опрашиваются участники инцидента, его непосредственные очевидцы, истребуется необходимая документация, в том числе, характеристики участников конфликта. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Жители Новоуральска в соцсетях сообщают о причине конфликта. Сотрудница магазина заподозрила одну из покупательниц в краже бутылки алкоголя. Но посетительницу сопровождали трое мужчин, предположительно нетрезвых, которые решительно вступились за подругу. Тогда администрация обратилась в полицию. Вскоре в магазин прибыл наряд ДПС, который стал задерживать дебоширов. Те оказали сопротивление, тогда полицейские применили силу.

Новоуральск, служба информации

Новоуральск. Другие новости 25.02.19

«Травматологическое отделение переполнено!» – в Екатеринбурге растет число жертв, пострадавших на улице из-за невнимательности коммунальщиков (ФОТО, ВИДЕО). / Фонд капремонта пригрозил владельцам спецсчетов переводом денег в «общий котел». / В Екатеринбурге поймали 57 пьяных водителей за праздничные выходные. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»