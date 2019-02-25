На Урале осудили мужчину, укравшего вместе с сообщниками 200 тонн нефти из трубы

Верхотурский районный суд вынес приговор одному из участников банды, похищавшей нефть из магистрального трубопровода на территории городского округа. Николай Девяшин 1968 года рождения осужден по статье 158 УК РФ на два года лишения свободы в колонии общего режима. Его двое сообщников были признаны виновными в декабре 2018 года. Организатор банды, 45-летний рецидивист, и еще трое мужчин, обвиняемые по аналогичной статье, дожидаются суда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, все подсудимые – жители города Реж. Они подключали незаконные врезки к нефтепроводу «Сургут – Полоцк» и качали нефть с помощью шланга в специально подготовленную цистерну. Затем «черное золото» под видом печного топлива продавалась в Челябинске. Банда орудовала с августа 2017 года по февраль 2018 года, пока похитителей не задержала полиция. Осужденный Николай Девяшин непосредственно принимал участие в 23 эпизодов хищения более 200 тонн нефти в период с 15 января по 22 февраля 2018 года. По данным следствия, мужчина открывал шаровой кран высокого давления для перекачки нефти из незаконной врезки в цистерну во время ночных вылазок банды. Материальный ущерб нефтяникам от действий уральцев оценивается в 4 миллиона рублей.

В прокуратуре отметили, что Николай Девяшин в ходе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выполняя условия которого, он подробно рассказал об обстоятельствах хищений нефти из нефтепровода. Поэтому материалы его уголовного дела были выделены в отдельное производство. Такое же досудебное соглашение заключили двое других соучастников – Артем Девяшин, 1997 года рождения и Олег Колмаков, 1965 года рождения. Верхотурский районный суд вынес им обвинительные приговоры 24 и 25 декабря 2018 года. Колмаков также был осужден за незаконное хранение боеприпасов.

Верхотурье, служба информации РИА «Новый День»

Верхотурье. Другие новости 25.02.19

Завершено присоединение департамента молодежной политики к минобразования. / СК даст оценку потасовке пьяных покупателей с постовыми в новоуральском магазине. / «Травматологическое отделение переполнено!» – в Екатеринбурге растет число жертв, пострадавших на улице из-за невнимательности коммунальщиков (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»