В Кольцово рассказали, когда пассажирам не придется печатать посадочные

В России вступили в силу поправки в законодательство, которые позволяют авиапассажирам не распечатывать посадочный талон, а пользоваться электронной его версией. Подобная система уже много лет действует во многих аэропортах мира ‒ при онлайн-регистрации авиакомпания высылает пассажиру электронный посадочный на электронную почту или в wallet. С помощью электронного талона человек может попасть в чистую зону аэропорта, минуя стойку регистрации или терминал для печати посадочных.

Правда, пока пассажиров с электронными документами готовы принимать только Домодедово и новый терминал Шеремертьево, где есть турникеты для сканеров, которые могут считывать как бумажные, так и электронные посадочные. К переходу готовится Внуково.

Как рассказали «Новому Дню» в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сейчас там тестируют запуск системы, которая позволит обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами. «Полноценное внедрение этой системы мы планируем закончить к началу летнего туристического сезона», ‒ сообщили агентству в пресс-службе аэропорта.

В Международной ассоциации аэропортов сказали, что опубликованный Минтрансом России документ надо рассматривать прежде всего как возможность для аэропортов использовать данный вид услуги для пассажиров. «Точная дата перехода на новую систему приказом не установлена. Для ее внедрения во всех российских аэропортах нужно время не только для налаживания соответствующего технического оборудования, но также необходимо отработать взаимодействие с авиакомпаниями, без участия которых использование новой системы будет невозможным», ‒ напомнили в МАА.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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