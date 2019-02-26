В Екатеринбурге налоговики заморозили 173 тыс. руб. на счетах компании российской миллиардерши

Свердловские налоговики, а также их коллеги из Астрахани, Краснодара и Хабаровска приостановили счета компании Wildberries, принадлежащей второй российской женщине-миллиардеру Татьяне Бакальчук. Речь идет о сумме в 173 тысячи рублей, которые, по информации СМИ, фирма якобы скрыла от налоговой службы.

«У компании около 3 000 пунктов самовывоза в России, отчетность по которым до 2018 года компания подавала в различные региональные подразделения ФНС в соответствии с их территориальным расположением. С 2018 года для оптимизации работы компания объединила отчетность обособленных подразделений и уведомила ФНС о переводе отчетности в другие подразделения. Большинство подразделений ФНС внесли изменения, но не все, в связи с чем суммы налоговых требований были заморожены», ‒ приводит слова директора финансовой службы Wildberries Владимира Бакина Forbes.

Напомним, что по версии авторитетного журнала компания Wildberries заняла четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний в Рунете, ее стоимость оценили в 1,2 млрд долларов, а владелицу Татьяну Бакальчук назвали второй женщиной-миллиардером в России после супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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