В Серове отвергнутый мужчина задушил 17-летнюю девочку шнуром и сжег в огороде

В Серове вынесен приговор по делу о жестком убийстве 17-летней жительницы поселка Сосьвы Полины Н. Она стала жертвой своего знакомого, которому понравилась.

Убийство произошло 21 сентября прошлого года. Тогда 20-летний Алексей Щ. распивал спиртное у себя дома в компании двух подростков ‒ 17-летней Полины и 15-летнего Руслана. Хозяин дома стал оказывать девушке знаки внимания, но она симпатий не разделяла, сказав, что ей нравится другой. Тогда мужчина, разозлившись, взял компьютерный шнур и задушил девушку. Руслану он пригрозил, что убьет и его, если он расскажет о случившемся кому-нибудь. «Я был, когда он ее убил, находился рядом. Он взял шнур AUX и начал ее душить насмерть. Я попытался его остановить, он говорил, что ему так надо. Зачем, не говорил. Меня очень сильно трясло. Я нашел ключи от дверей и убежал домой. Вслед он мне кричал, что если я скажу он и меня убьет», ‒ эти слова 15-летнего подростка публиковала группа «Инцидент Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области дали несколько иную картину произошедшего. «Щ. завернул тело несовершеннолетней в ковер, вынес его из квартиры в огород, который располагался рядом с его домом, заставив несовершеннолетнего помогать ему нести труп. Облив тело горючим веществом, Щ. поджег его», ‒ сообщили в ведомстве.

Уже наутро после случившегося тело убитой девочки нашли полицейские. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Алексей Щ. был признан виновным в убийстве 17-летней Полины. Серовский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. «При этом суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей девочки, взыскав с подсудимого миллион рублей в счет возмещения морального вреда», ‒ добавили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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