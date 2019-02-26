В центре ГУ МВД по Свердловской области появилась лаборатория, где будут исследовать «шпионские штучки» (ФОТО)

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Свердловской области открылись две современные лаборатории, об этом сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. По его словам, одна из лабораторий создана для проведения психофизиологических исследований, а вторая – радиотехническая.

«Лаборатория радиоэлектронных устройств предназначена для исследования гаджетов. К примеру, скиммеры злоумышленники применяют с целью несанкционированного получения информации с банковских карт, а кодграбберы – для угона автомобилей. Объектом исследования становятся и всевозможные «шпионские штучки» типа авторучки со скрытой видеокамерой или часы-диктофон, и многое другое. Эксперт, получивший специальный допуск на проведение таких экспертиз, исследует техническое устройство и делает заключение, для каких именно целей оно было приобретено и использовалось фигурантом дела. В дальнейшем полученные сведения идут в основу доказательной базы», – рассказал Валерий Горелых.

Оборудование поступило на вооружение полиции накануне юбилейной даты. 1 марта 2019 года подразделение экспертно-криминалистической службы МВД России исполнится 100 лет, дополнил полковник Горелых. На сегодняшний день в ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области производят 47 видов экспертиз.

Екатеринбург, служба информации

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