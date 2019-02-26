Павел Крашенинников объяснил, почему свердловчане теперь будут подавать кассацию в Челябинске

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему для пересмотра судебных решений, принятых Свердловским областным судом, свердловчанам теперь придется ездить в Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Крашенинников выступает в областном заксо с докладом о самых значимых федеральных законах, принятых в 2018 году. По словам депутата, законодатели решили разделить суды апелляционной и кассационной инстанций. «Когда апелляция и кассация находятся в одном суде, возникает огромное искушение решить все сразу. Хотя в большинстве наших судей я не сомневаюсь, надо отметить, что в Европе такого нигде нет – чтобы апелляция и кассация в одном месте», – пояснил он.

Депутат напомнил, что всего на территории РФ в прошлом году создано девять кассационных судов. Свердловская область относится к территории Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который физически расположен в Челябинске. В сферу ответственности этого суда входят все регионы Уральского федерального округа плюс Пермский край.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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