Чайников отказал заксобранию в праве заниматься внутренней политикой

Руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников объяснил депутатам заксо, почему губернатор Евгений Куйвашев не согласовал с ними назначение Сергея Бидонько на вновь учрежденный пост вице-губернатора по внутренней политике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вопрос возник у народных избранников во время обсуждения поправок в устав области, которыми и вводится эта должность. Валерий Чайников заявил, что законодательное собрание уполномочено заниматься законодательной деятельностью, утверждать бюджет, контролировать финансовую и экономическую деятельность правительства, но вопросы внутренней политики находятся строго в ведении губернатора. «Думаю, есть возможность доверить губернатору выбирать себе заместителя, который будет курировать эти важнейшие сферы – внутреннюю и информационную политику», – сказал Чайников.

Напомним, что так было не всегда. В 2016 году Куйвашев упразднил пост председателя областного правительства и в очередной раз изменил устав. Тогда он учредил посты двух первых вице-губернаторов – «политического» и «экономического», кандидатуры которых он был согласен согласовывать с депутатами. В ноябре 2016 года за назначение Владимира Тунгусова и Алексея Орлова первыми вице-губернаторами проголосовали 46 и 45 депутатов соответственно (из 46 присутствовавших). После ухода Тунгусова из областной администрации осенью 2018 года структура региональной власти снова была изменена. Вице-губернатором по внутренней политике (без приставки «первый») стал бывший депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.19

Город Полевской, из которого «никто не хочет уезжать», заливает фекалиями. / Павел Крашенинников объяснил, почему свердловчане теперь будут подавать кассацию в Челябинске. / В центре ГУ МВД по Свердловской области появилась лаборатория, где будут исследовать «шпионские штучки» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»