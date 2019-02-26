Екатеринбруженка отсудила у предпринимателя почти 300 тысяч рублей за то, что в ЦПКиО ей выстрелили в глаз

Полине С. удалось через суд взыскать с ИП Рощук В.В. почти 300 тысяч рублей за то, что в ЦПКиО им. Маяковского ей выстрелили в глаз из страйкбольного автомата.

По данным следствия, девушка летом 2016 года устроилась работать на каникулы в Центральный парк культуры и отдыха к индивидуальному предпринимателю на аттракцион детской рыбалки. 27 июля работник тира Игорь чистил страйкбольный автомат и случайно нажал на спусковой крючок. Вылетевшая пуля отрекошетила от внутренней стенки павильона и попала Полине С. в глаз, сообщают в пресс-службе облсуда.

Девушка долгое время лечилась, однако после инцидента ее зрение существенно ухудшилось. В связи с этим потерпевшая подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга к ответчикам Игорю С., индивидуальному предпринимателю Рощуку В. В. и МБУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского» о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. Позже представитель ЦПКиО заявил, что между парком и ИП Рощуком В.В. был заключен агентский договор, по условиям которого именно индивидуальный предприниматель должен нести ответственность в случае причинения вреда третьим лицам.

В суде Полина С. попросила взыскать с Рощука В.В. утраченный заработок 34 800 рублей, расходы на медицинское услуги 5 804 рублей, на приобретение медицинских препаратов 2 336 рублей, компенсацию морального вреда 1 миллион рублей. Со стрелка истец просила взыскать утраченный заработок в размере 8 700 рублей, расходы на медицинское услуги – 1 451 рубль, на приобретение медицинских препаратов – 584 рубля и компенсацию морального вреда – 500 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд частично удовлетворил требование пострадавшей. С индивидуального предпринимателя взыскан утраченный заработок в сумме 87 тысяч рублей, убытки – 12 493 рубля, компенсация морального вреда – 200 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований суд отказал. Однако представители истца и ответчик не были согласны с решением и решили обжаловать его.

«Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что вред здоровью истца был причинен источником повышенной опасности, собственником которого является ИП Рощук В.В. С учетом того, что Рощук В.В. фактически являлся работодателем Игоря С., не создал безопасные условия для эксплуатации источника повышенной опасности – тира – именно он является надлежащим ответчиком по делу и за его счет должны быть частично удовлетворены требования истца. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу», – пояснили в Свердловском областном суде.

Екатеринбург, служба информации

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