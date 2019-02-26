Спецрейс из Голландии привез в Кольцово 74 тонны счастья для уральских женщин

Кольцовская таможня приняла первую партию цветов к 8 Марта, сообщили в пресс-службе ведомства. Спецрейс из Голландии с 74 тоннами цветов на борту прибыл сегодня. Всего же к Международному женскому дню на Урал привезут 250 тонн праздничного груза. В основном, это розы, герберы, тюльпаны и горшечные растения. Если груз не опасен, он поступает на таможню, где сотрудники поста проверяют его на соответствие заявленному в документах.

«В Нидерландах формируют груз для отправки в Россию, а сами цветы выращены в Кении, Италии, Германии, всего около 15 стран. Конечно, 250 тонн цветов, что мы ожидаем в ближайшую неделю, даже для Екатеринбурга не хватит. Большие грузы везут, например, из Москвы автотранспортом. Но чем короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее. Мы стараемся не задерживать», ‒ сказал заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (грузовой)» Владимир Никитин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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