В Екатеринбурге ищут ушедшую из дома 14-летнюю девочку (ФОТО)

Отдел полиции № 15 УМВД по городу Екатеринбургу ищет Алену Козину, 03.06.2004 года рождения, которая днем 24 февраля около 15:00 ушла из дома на прогулку, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, приметы девочки – рост 160 см, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы крашеные рыжие до плеч. Была одета в черную куртку, черные легинсы и угги, при ней были черная сумка и сотовый телефон.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-45-74 (80,78), (343)356-42-15, (343)325-42-05 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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