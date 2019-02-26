Прокуратура: полиция Екатеринбурга вынесла 2,5 тысячи незаконных отказов в возбуждении уголовных дел

Прокуратура Екатеринбурга за 2018 год выявила более 2,5 тысяч незаконных отказов полиции в возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан. Об этом сообщила сегодня на заседании думы глава надзорного ведомства Светлана Кузнецова. Прокурор рекомендовала начальнику городского УМВД Сергею Кулагину принять организационные меры, так как число «незамеченных» преступлений в общей статистике отказов слишком большое.

«Мне кажется, слишком часто сотрудники полиции при очевидности состава преступления выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это приводит к утрате доказательной базы и снижает эффективность работы полиции. Есть случаи, когда прокуроры по шесть и более раз отменяли постановления об отказах и добивались возбуждения уголовного дела!», – отметила Светлана Кузнецова.

Депутатов тоже крайне заинтересовал вопрос отказных заявлений. Отвечая на их вопросы, Сергей Кулагин сообщил, что за 2018 год в отделы полиции Екатеринбурга поступило около 500 тысяч обращений от граждан. По 110 тысячам были вынесены отказы. Прокуратура проводила дополнительные проверки по 14 тысячам заявлений – и 2578 из них были снова возвращены в полицию. При этом начальник УМВД подчеркнул, что по сравнению с 2017 году ситуация по этим показателям улучшилась.

Такой ответ устроил не всех. Депутат Константин Киселев заявил, что количество преступлений в Екатеринбурге намного выше, чем приведенная статистика заявлений. По его мнению, горожане не хотят обращаться в полицию, потому что не верят, что там могут помочь. В качестве примера он рассказал, как в прошлом году сам подавал заявление о краже телефона, и в отделении полиции искали предлоги, чтобы отказать в возбуждении дела. Депутат предложил коллегам признать отчет о работе городской полиции за 2018 год неудовлетворительным, но думское большинство его не поддержало. Спикер гордумы Игорь Володин, в прошлом работавший в уголовном розыске УВД, заявил, что депутаты не могут давать правовые оценки работе полиции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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