Многодетный отец будет судиться с администрацией Тугулымского района из-за сгоревшей квартиры (ФОТО)

Житель Тугулымского района намерен судиться с местной администрацией из-за того, что чиновники не ремонтируют его сгоревшую квартиру. По словам погорельца, он и еще пять членов его семьи уже почти два года живут в однушке. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Андрей Стебеков рассказал, что 21 апреля 2017 года в селе Ошкуково на улице Олимпийской в панельном двухквартирном доме №9-2 у него сгорела квартира, площадью 62 кв. м. Жилье многодетному отцу досталось по договору социального найма, то есть является муниципальным. После произошедшего инцидента погорельцам передали однокомнатную квартиру «под сохранность», площадью 40 кв. м в поселке городского типа Тугулыме в новостройке на улице Олимпийской, дом №9. В ней Андрей – инвалид третьей группы, его жена и четверо детей живут до сих пор.

Глава семейства недоволен тем, что сроки капитального ремонта его дома постоянно сдвигаются. Андрей Стебеков рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что после пожара в 2017 году восстановили только крышу. Основной ремонт должен был завершиться к августу 2018 года.

На объекте коммунальщики появились в декабре, чтобы установить электросчетчик на 380 вольт для ведения дальнейших работ, рассказали в пресс-службе администрации Тугулымского ГО. При этом сотрудники УК предоставили собственнику письменные гарантии, что все расходы по оплате электроэнергии они возьмут на себя. «Но Андрей Алексеевич обратился в ОАО «Энергосбыт Плюс с заявлением об отключении электроэнергии. В результате компания не смогла приступить в срок к капитальному ремонту жилого помещения», – объясняет «Новому Дню» специалист по связям с общественностью администрации Тугулымского ГО Мария Серова.

В администрации Тугулымского ГО дополнили, что злополучная квартира горела не раз. После одного из пожаров, погорельцам отремонтировали жилплощадь и выделили лес, из которого семья сделала пристрой к дому. «Потом граждане организовали теплицу для выращивания зелени и рассады. Для обогрева использовали две тепловые пушки. В доме была большая влажность. Коммунальщики предложили установить печь, чтобы влажность была ниже и нагрузка на проводку была меньше. Но семья отказалась и установила электрокотел. Спустя два года – новый пожар из-за перенапряжения», – рассказала Мария Серова.

По данным администрации, Андрею Стебекову сообщили, что квартиру планируют отремонтировать в апреле-мае 2019 года. Однако глава семейства решил пойти в суд. Первое заседание состоится 28 февраля. Мужчина хочет, чтобы в суде местную администрацию обязали завершить ремонт. Кроме того Андрей намерен поднять вопрос о компенсации причиненных его семье неудобств.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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