«Автомобилист» засушил «Трактор» в первом матче плей-офф КХЛ

В Екатеринбурге началась серия плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. «Автомобилист», выигравший Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде сражается с челябинским «Трактором». Сегодня состоялся первый матч долгожданного «уральского дерби», в котором екатеринбуржцы одержали уверенную победу со счетом 3:0.

В составе «Автомобилиста» отличились нападающие Найджел Доус, Дэн Секстон и Анатолий Голышев. Все три гола были забиты в первой половине встречи, оставшееся игровое время хозяева грамотно оборонялись и не позволили «Трактору» забить даже в численном большинстве. Ворота «Автомобилиста» защищал Якуб Коварж, который отразил 26 бросков и оформил свой первый шат-аут в плей-офф.

«Благодарю команду за хорошее выполнение игрового задания. Болельщикам игра должна была понравиться, их тоже надо поблагодарить за поддержку. Сегодня был напряженный матч. Я считаю, играли равные команды. Мы использовали шансы, которые нам предоставили. Здорово сегодня сыграл Коварж. В обороне у нас были огрехи, но мы все разберем», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Он также отметил, что сегодня ему пригодился опыт игр в плей-офф в прошлом году, когда он возглавлял хабаровский «Амур».

Напомним, каждый раунд плей-офф КХЛ длится до четырех побед одной из команд. Матч №2 состоится 28 февраля и снова в Екатеринбурге. Затем «Автомобилист» проведет две выездные встречи с «Трактором» в Челябинске – 2 и 4 марта. При необходимости соперники будут играть 6 марта снова в Екатеринбурге, 8 марта – в Челябинске, 10 марта – в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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