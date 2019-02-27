На Урале задержали подозреваемого в двойном убийстве. Назначена психиатрическая экспертиза

Свердловские следователи разбираются в обстоятельствах жестокого убийства, которое произошло в деревне Русская Тавра на прошлой неделе. Там в доме на улице Мира были найдены тела двух мужчин ‒ 1955 и 1957 г.р. У обоих были зафиксированы множественные травмы головы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц». Подозреваемый уже задержан. «Задержать ранее судимого мужчину, 1973 г.р., который подозревается в убийстве, сотрудникам полиции удалось по горячим следам в поселке Арти», ‒ уточнил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

В управлении СКР по Свердловской области уточнили, что сейчас подозреваемый, которому уже предъявлено обвинение, находится в СИЗО. Время до суда он проведет за решеткой. В ходе следствия будут проведены экспертизы, в том числе ‒ судебная психиатрическая, хотя, по предварительным данным, причина убийства ‒ обычная ссора во время распития спиртного.

Екатеринбург, Елена Сычева

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