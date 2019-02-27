У радио «Город ФМ» сменился формат

У радиостанции «Город ФМ» сменился формат. С приходом нового руководителя было решено отказаться от интервью и разговорных передач в пользу музыки и коротких новостных выпусков. Все запланированные на ближайшие дни записи эфиров со спикерами были отменены.

Напомним, «Город ФМ» вещает на частоте 107,6. Станция является одним из последних оставшихся муниципальных медиаактивов. На ней трудятся около 20 человек. Недавно станцию возглавила Инна Боева, ранее трудившаяся на радиостанции «Комсомольская правда».

Екатеринбург, Елена Сычева

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