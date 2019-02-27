В пятницу вечером парковку на площади 1905 года закроют из-за ярмарки

В ближайшие выходные в Екатеринбурге на площади 1905 года пройдет первая в этом году ярмарка выходного дня. Она будет посвящена Масленице, а также Международному женскому дню, сообщили в мэрии. В торговых рядах будет представлена продукция местных сельхозпредприятий и фермеров.

Ярмарка будет проходить в субботу и воскресенье с 09:00 до 16:30. Припарковаться на площади будет нельзя уже с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья. Автомобилистам советуют оставлять машины на улицах Урицкого и Володарского, а также на подземной парковке «Пассажа».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.19

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