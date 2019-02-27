Тагильчанин Егор Климонов взял «золото» на Кубке мира по тяжелой атлетике

Воспитанник спортивного клуба «Спутник» Егор Климонов стал золотым призером на Кубке мира по тяжелой атлетике в городе Фучжоу (Китай). Спортсмен выступает в весовой категории до 96 кг.

На турнире 26-летний тагильчанин установил рекорд России в упражнении «толчок»

– 211 кг. В рывке он поднял 165 кг, а общая сумма двоеборья – 376 кг. Михаил Хомяков, тренер-преподаватель СК «Спутник», председатель Федерации тяжелой атлетики Свердловской области, отмечает, что Егор в хорошей спортивной форме. А сам спортсмен

сообщает, что он был на равных с соперниками.

«Бился за Россию, за мой Тагил и за Уралвагонзавод. Знаю, что на заводе за меня

болеют и поддерживают», – отметил Егор Климонов и добавил, что благодаря поддержке предприятия и дальше будет бороться за новые медали (напомним, УВЗ является генеральным спонсором СК «Спутник»).

Впереди у спортсмена – подготовка к чемпионату Европы, который пройдет в апреле в

Батуми.

В сентябре 2018 года Егор Климонов стал победителем чемпионата России по

тяжелой атлетике в весовой категории до 94 кг и, таким образом, прошел отбор на

мировое первенство. Турнир стал одним из лицензионных в отборочном цикле к

Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Нижний Тагил, служба информации

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