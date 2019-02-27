Цуканов рассказал про укрупнение муниципалитетов: «Если он сидит и ждет, пока ему регион денег даст, что это за власть?»

Уральский полпред президента Николай Цуканов на встрече с главредами СМИ округа рассказал об идее укрупнения муниципалитетов, которая продвигается во многих регионах России. Он сослался на свой опыт. «Когда реформа начиналась, я работал мэром в муниципальном районе, я бы категорически против [увеличения числа муниципальных образований] ‒ по крайней мере, в нашем маленьком регионе. В Калининградской области тогда было 22 муниципалитета, а стало 86. Представьте: городской округ и муниципальный район в одних границах, но денег-то больше не стало, только конфликтов стало больше и чиновников, а к людям они ближе не стали, ‒ сказал полпред. ‒ Как только я стал губернатором, я планомерно стал вести работу по возврату. Сегодня в Калининградской области эту реформу завершают без меня».

По его словам, еще недавно в стране было чуть больше 24,5 тысячи муниципальных образований, сейчас их ‒ 22 тысячи. «Это избыточная цифра. Потому что [когда была реформа] разбивали кто как хотел. Курганская область ‒ там за 300 муниципалитетов, а она такая же по размеру как Калининградская. Надо ли такое количество? Это органы государственной власти должны знать ‒ это их решение, укрупняться, расширяться или нет. Конечно, в ХМАО и ЯНАО, где территория размером в несколько стран, где до поселка можно только вертолетом добраться, там может быть несколько направлений с определенными полномочиями. Там, где территории меньше, власть должна принимать какие-то решения. Если бюджеты самодостаточны, это одно решение, а когда за бюджет мы содержим людей, а они не решают целей и задач, поставленных перед ними, это другое. В каждом отдельном случае решение за органами госвласти. Я не вмешивался в историю в Свердловской, в Челябинской, в Курганской областях. Но в неформальных разговорах с губернаторами я говорил им: «Коллеги, вы посмотрите повнимательнее. Посмотрите, любые выборы ‒ это маленький показатель. Если люди на них не приходят, а чиновников вот столько в каждом поселке, то чиновники не работают. Посмотрим доходы – у него хоть на рубль увеличились они, когда он стал [отдельным муниципалитетом]? Или он ждет, пока регион или муниципальный район даст денег. Это что за власть? Что она решит? Да ничего. Надо все взвесить в каждом конкретном случае, понимая особенности наших больших территорий, наличие тех или иных объектов социальной инфраструктуры, которые надо строить и содержать. Давайте не грести под одну гребенку ХМАО, Курган и Свердловскую область», ‒ призвал Цуканов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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