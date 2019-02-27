«Мало назначаться мэром, им надо стать», ‒ Цуканов про Высокинского и неубранный город

Полпред президента РФ в УрФО прокомментировал итоги первого полугодия работы мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, которого, напомним, не избирали народным голосованием, а назначили по решению депутатов ЕГД. Осенью 2018-го, напутствуя Высокинского на пост главы города, Цуканов отмечал, что для чиновника важно пережить зиму ‒ чтобы город хорошо убирался, не было аварий на теплосетях и так далее.

«Мало назначаться мэром, надо научиться им стать», ‒ заметил полпред. По его словам, Екатеринбург относительно неплохо переживает зиму: хотя лично как человек он город видит мало, потому что пешком почти не ходит. Цуканов отметил, что Высокинский ‒ креатура свердловского губернатора Евгения Куйвашева, поэтому и ответственность за все то, что происходит в Екатеринбурге, должна быть солидарная.

«Мы посмотрим на итоги позже, пока идет становление команды главы Екатеринбурга, вопрос непростой. Но больших проблем в Екатеринбурге я пока не вижу», ‒ добавил полпред.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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