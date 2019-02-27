«Кто-то точно понесет ответственность». Стало известно, когда ФАС обнародует результаты проверки «мусорных» тарифов

Одну из самых горячих сегодняшних тем ‒ «мусорную» реформу ‒ губернаторы регионов УрФО обсудят на совещании с полпредом в Кургане. Оно назначено на 15 марта. Вероятнее всего, к тому моменту Федеральная антимонопольная служба уже представит результаты проверки обоснованности тарифов во всех субъектах округа.

«Наша конечная задача ‒ сделать так, чтобы люди, получая услугу, имели возможность проверить обоснованность тарифа и получить качественную услугу. Она, конечно, нужна, она должна была быть еще вчера. Это ведь вопрос экологического оздоровления ‒ не только региона, а каждого конкретного человека. Почти все водоемы в округе загажены, выбросы идут в атмосферу, мусорные отвалы... Мы занимаемся, я попросил прокуроров еще в декабре прошлого года проверить обоснованность тарифов, работа ведется с центральным аппаратом ФАС, они, к сожалению, затянули эту историю. Но работа кропотливая, непростая. Давайте подождем чуть-чуть, проверка закончится, в течение марта будет все понятно», ‒ сказал полпред.

Он также подчеркнул, что если ФАС найдет нарушения в формировании тарифов, виновные будут наказаны. «Повторю достаточно жестко: я устал уже предупреждать губернаторов, что где ФАС найдет что-то, кто-то понесет ответственность. Тарифы утверждали региональные службы, это их компетенции. Кто-то не учитывал инвестиционную составляющую, кто-то учитывал, почему она где-то такая большая, как в Тагиле, и какая она должна быть», ‒ отметил Цуканов.

Напомним, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле, где регоператором стала тюменская компания «Рифей», установлены самые высокие тарифы на обращение с ТКО на Среднем Урале ‒ 845 рублей 87 копеек за кубометр мусора. Из них 323 рубля 21 копейка уходит на строительство мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске, владельцем которого в конечном счете будут предприниматели, а не те, кто вкладывали деньги, ‒ то есть жители области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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