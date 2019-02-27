Ученые из МГУ изучат состояние окружающей среды на севере Урала (ФОТО)

В Московском государственном университете им. М.Ю. Ломоносова прошло второе совещание по вопросам разработки программы, направленной на изучение влияния промышленных объектов АО «Святогор» и ЗАО «Шемур» на окружающую среду севера Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК, первая встреча представителей холдинга со специалистами из МГУ и Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов состоялась 12 февраля. По его итогам представители холдинга изучили проекты исследовательских программ, предложенные участниками, а также программы, направленные по электронной почте профильными научно-образовательными учреждениями Екатеринбурга и Москвы. В результате проведенной работы в качестве генерального подрядчика по изучению состояния окружающей среды в районе размещения промышленных объектов ОАО «Святогор» и ЗАО «Шемур» было решено выбрать Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Руководить работами будет декан факультета почвоведения МГУ, профессор, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Шоба. В срок до 5 марта МГУ должен представить на согласование в УГМК-холдинг перечень субподрядных организаций, необходимых для выполнения программы в полном объеме.

Стороны договорились также, что УГМК окажет подрядчикам всю необходимую помощь – от выдачи специальной одежды до логистики. Этапы работы исследовательской комиссии будут регулярно освещаться в СМИ.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 27.02.19

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