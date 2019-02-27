Один человек погиб и два пострадали в ДТП на севере области (ФОТО)

Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате ДТП, которое случилось сегодня около 12 часов на автодороге Верхняя Тура – Качканар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, 38-летний водитель «Хендай Туксон», ехавший со стороны Нижней Туры в сторону Верхней Туры, на перекрестке не выполнил требования дорожного знака «Стоп» при повороте направо.

Затем водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком ДАФ, который двигался по направлению из Качканара в Екатеринбург.

В результате ДТП погиб 45-летний пассажир «Хендай», который находился на переднем пассажирском сиденье, а его водитель и 34-летний пассажир с заднего пассажирского сиденья получили травмы различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.

Качканар, служба информации

Качканар. Другие новости 27.02.19

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