В полночь в центре Екатеринбурга загорелся 18-этажный жилой дом (ФОТО)

Сегодня ночью на перекрестке улиц Радищева и Вайнера вспыхнул пожар на третьем этаже 18-этажного жилого дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в 00:03 загорелось имущество в кладовой на лестничной клетке третьего этажа. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Звено газодымозащитной службы с помощью дыхательных аппаратов спасло семь человек, по лестничным маршам эвакуированы 27 человек, в том числе трое детей.
Пожар потушен в течение восьми минут. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 17 человек личного состава.
Служба спасения «Сова» добавляет, что пожар начался в арендованном помещении, где не сработала система дымоудаления. В результате квартиры на верхних этажах затянуло дымом.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 28.02.19
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