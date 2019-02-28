В полночь в центре Екатеринбурга загорелся 18-этажный жилой дом (ФОТО)

Сегодня ночью на перекрестке улиц Радищева и Вайнера вспыхнул пожар на третьем этаже 18-этажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в 00:03 загорелось имущество в кладовой на лестничной клетке третьего этажа. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Звено газодымозащитной службы с помощью дыхательных аппаратов спасло семь человек, по лестничным маршам эвакуированы 27 человек, в том числе трое детей.

Пожар потушен в течение восьми минут. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 17 человек личного состава.

Служба спасения «Сова» добавляет, что пожар начался в арендованном помещении, где не сработала система дымоудаления. В результате квартиры на верхних этажах затянуло дымом.

Екатеринбург, служба информации

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