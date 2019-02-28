В микрорайоне Лечебном лопнула старая труба: без воды десятки домов, школа и два садика (ФОТО)

Несколько десятков домов, школа № 15 и два детских сада в микрорайоне Лечебном Екатеринбурга сегодня ночью остались без холодной воды. По словам жителей, лопнула труба в районе дома № 3 в переулке Волчанском. Утром на Сибирском тракте образовалась огромная пробка в обе стороны, так как многие автомобилисты застряли во дворах, залитых водой. Сейчас грейдеры убирают последствия коммунальной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Водоканала», информация об утечке на водопроводе диаметром 400 мм поступила в 4:33 утра. В течение часа аварийная бригада устранила прорыв, сейчас на месте ведутся раскопки. Также в микрорайон направлены автоцистерны с питьевой водой. Их расположение жильцам нужно уточнять в управляющей компании или ТСЖ.

Водоканал направил в поселок бригады цеха благоустройства, чтобы убрать замерзший лед после аварии. Больше всего от потопа пострадали дворы, сейчас техника чистит эту территорию и дорогу на Сибирском тракте.

Когда будет восстановлено водоснабжение, пока неизвестно. В «Водоканале» сообщили, что обычно подобные аварии устраняют в течение рабочей смены, но поскольку трубы заложены на глубине трех метров, возможны ситуации в режиме форс-мажор. Жители сообщают, что сегодняшняя коммунальная авария стала уже четвертой по счету с декабря 2018 года. В Водоканале подтвердили, что на этом участке высокий износ сетей, поэтому так часто лопаются трубы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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