На ЖБИ из-за аварии залило несколько дворов

В Екатеринбурге из-за аварии на сетях «Водоканала» в микрорайоне ЖБИ водой оказались залиты дворы. По свидетельствам очевидцев, даже выйти из подъезда было затруднительно.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Водоканала, прорыв произошел на водоводе на улице Высоцкого в районе 04:30 часов. Через час аварийная труба была отключена, однако ХВС потребителям поступает. Для устранения нарушений проводятся аварийно-раскопочные и восстановительные работы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.19

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