В Невьянском районе женщина забила соседку поленом (ФОТО)

В Невьянском районе арестована местная жительница, которая обвиняется в том, что убила свою соседку поленом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, преступление было совершено 23 февраля в частном доме по улице Ленина в селе Быньги Невьянского района. Обвиняемая 1978 г.р., находясь в нетрезвом состоянии, поссорилась с соседкой и нанесла ей не менее двух ударов поленом по голове. От закрытой черепно-мозговой травмы пострадавшая 1953 г.р. скончалась.

В ходе расследования проводится комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. В отношении задержанной по ходатайству следствия СКР уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Невьянский район, служба информации

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