Управляющий коттеджного поселка проведет 7,5 лет в колонии за коммерческий подкуп директора фирмы

Арбитражный управляющий коттеджного поселка «Золотая горка» Павел Астраханов приговорен к 7,5 годам лишения свободы за коммерческий подкуп руководителя строительной компании. 48-летний мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Подсудимый занимался банкротством одноименной компании – ООО «Золотая горка», и, как было доказано в суде, создал в деле определенные условия, при которых ее директор был вынужден заплатить коммерческий подкуп во избежание причинения убытков ему и предприятию. Управляющий потребовал от руководителя 4 миллиона рублей. В случае отказа он угрожал подать ходатайство об его отстранении с должности и составить заключение о преднамеренном банкротстве с уголовными последствиями.

Директор компании согласился передать деньги, но при этом сообщил в полицию о вымогательстве. Оперативники задержали подсудимого с поличным 4 августа 2017 года в одном из кафе Екатеринбурга. У него было изъято 200 тысяч рублей – часть подкупа, который директор по договоренности передал управляющему.

Во время расследования уголовного дела были проведены допросы свидетелей, очные ставки, судебные экспертизы, а также проанализирован значительный объем документов. Суд посчитал доказательства вины арбитражного управляющего достаточными для вынесения приговора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.02.19

В Невьянском районе женщина забила соседку поленом (ФОТО). / Президент Башкирии Радий Хабиров и глава УГМК Андрей Козицын встретились с жителями Сибая. / На ЖБИ из-за аварии залило несколько дворов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»