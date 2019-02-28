Тани, Оли, Гены и Феди стали редкими именами

Управление ЗАГС Свердловской области подвело итоги работы в 2018 году. Специалисты рассказали, какие имена пользовались популярностью у жителей региона, а какие стали редкими.

По словам заместителя начальника управления Натальи Храмовой, мальчиков чаще всего в прошлом году называли Александрами, Артемами, Даниилами, Дмитриями, Иванами, Егорами, Кириллами, Михаилами, Тимофеями и Романами. Девочки чаще всего получают имена Алиса, Анастасия, Анна, Варвара, Виктория, Дарья, Екатерина, Мария, Полина, София.

Что же касается редких имен, то, по словам Храмовой, раз в 40-50 лет происходит смена популярности – и массовые становятся единичными. «Среди женских редких имен – Татьяна, Ольга, Надежда, Светлана, Любовь, Наталья, Зоя, Галина и Лариса. Среди мужских – Федор, Прохор, Яков, Тихон, Геннадий, Валентин и Анатолий», – отметила она. Впрочем, есть, по выражению Храмовой, и другая группа редких имен.

«Например, в прошлом году родился мальчик перед Днем космонавтики – его назвали Космос Александрович. А девочка, родившаяся в День семьи, любви и верности, получила имя Феврония. Еще среди необычных имен – Лука, Ратибор, Аскольд, Стивен, Микаэль, Лаврентий, Симеон, Дориан, Арон. Среди женских – Фиона, Роксолана, Умимия, Мона, Лея, Айдан, Миропия, Николетта, Мадлен, Галатея, Анджелина, Риана, Услада», – сказала Храмова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.19

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