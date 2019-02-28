На Урале стало больше браков с иностранцами. В ЗАГСе полагают – из-за ЧМ

Жители Свердловской области стали реже вступать в брак. В прошлом году под венец пошли 30366 пар ‒ это на 2576 меньше, чем в 2017-м. «Самый активный возраст вступления в брак – от 25 до 34 лет. Больше всего свадеб в августе, июле и июне. Меньше всего – в мае и январе», ‒ сказала замначальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Она уточнила, что чаще жители региона стали вступать в брак с иностранцами ‒ в прошлом году их было зарегистрировано 2052. «На это повлияли масштабные международные мероприятия, которые проходили в Екатеринбурге», ‒ сказала она. При этом чаще всего жители региона вступают в брак отнюдь не с перуанцами или французами, сенегальцами или японцами, которые посещали матчи Чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге прошлым летом. На первом месте, по словам Храмовой, браки с гражданами Таджикистана ‒ таких в прошлом году было зарегистрировано 908. На втором ‒ с азербайджанцами, 207. На третьем и четвертом месте ‒ браки с гражданами Узбекистана и Казахстана, а также Украины.

Добавим, что разводов в прошлом году было 20 тысяч. «На 0,1% снизилось число расторжений брака по решению суда, но увеличилось на 3% на основании заявления одного из супругов», ‒ отметила Храмова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.19

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