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Четверг, 28 февраля 2019, 13:54 мск

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ЗАГСы избавятся от свадебных аферистов

Российские органы записи актов гражданского состояния перешли на новый формат работы с 1 октября прошлого года ‒ теперь в стране ведется единый реестр, куда попадают все новые сведения, а также вносятся архивные данные за последние сотню лет.

«Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния была создан для облачного хранения персональных данных. До этого ‒ с 1926 года ‒ все действия производились на бумаге, хранились тоже на бумажных носителях. Потом перешли на региональную систему хранения персональных данных, а теперь появился общероссийский реестр. Все архивные данные должны быть внесены в него до 1 января 2021 года», ‒ сказала замначальника областного управления ЗАГС Наталья Храмова. По ее словам, новая система создана для комфорта граждан и разных ведомств. До ее появления, если запись была сделана в другом регионе, то, чтобы вносить изменения или выдавать дубликат документа, требовалось сделать запрос в тот субъект РФ.

«Когда мы наполним реестр записями, можно будет получить повторные документы в день обращения, несмотря на то, что записи в другом субъекте составлены. Это и для удобства работы сотрудников органов ЗАГС ‒ когда вносим изменения в документы, а запись акта в другом регионе, быстро этого сделать не получается. Улучшится межведомственное взаимодействие, гражданам не надо будет предоставлять огромное количество документов в тот же пенсионный фонд, органы соцзащиты, и так далее», ‒ пояснила Храмова. Новая технология позволит минимизировать и случаи мошенничества. «В реестре заложена проверка паспортных данных, медицинских свидетельств, необходимых для регистрации рождения или смерти. Система их будет проверять. Не получится и повторно брак зарегистрировать, если предыдущий не расторгнут», ‒ добавила Храмова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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