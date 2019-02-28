В Екатеринбурге чиновники лишили жилья мигранта-героя, спасшего из горящего дома троих детей

Администрация Ленинского района Екатеринбурга по суду выселила из барака семью Геворга Аветисяна, который прославился в январе смелым поступком. Мужчина проезжал мимо горящего дома, увидел в окне детей и бросился их спасать. Он вытащил из огня двух девочек 12 лет и мальчика 10 лет. За проявленное мужество руководитель свердловского управления МЧС вручил герою благодарственное письмо и огнетушитель.

Но история на этом не закончилась. Сегодня стало известно, что власти Екатеринбурга выселяют Геворга Аветисяна, его супругу Татьяну и их пятерых детей из муниципального жилья. Семья проживает в двухквартирном деревянном доме №39 по улице Советских Женщин вместе с другими родственниками. Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, раньше здание принадлежало заводу «Свердлесмаш», на котором работал дед Татьяны – он получил жилплощадь на основании ордера от предприятия. Впоследствии в жилое помещение были вселены другие члены его семьи. Сейчас дом принадлежит муниципалитету.

Весной прошлого года жильцы квартиры №2 пожаловались в прокуратуру, что живущая по соседству семья Геворга Аветисяна занимает жилплощадь незаконно. По итогам проверки выяснилось, что в доме проведена самовольная перепланировка, которая увеличила площадь квартиры №1. А супруг Татьяны является гражданином Армении и не имеет постоянной регистрации в Екатеринбурге. На этом основании суд принял решение о выселении семьи мигранта.

Летом 2018 года Татьяна Аветисян пыталась встать на учет как малоимущая, чтобы получить жилье по договору соцнайма. В администрации Ленинского района ей отказали, так как женщина представила неполный пакет документов. Также чиновники выяснили, что у супруги Геворга есть жилье в Иркутской области.

«Многодетная семья Аветисян имеет право на улучшение жилищных условий на территории Екатеринбурга при соблюдении определенного порядка, являющегося обязательным в силу закона. Однако оказание содействия и помощи в решении жилищной проблемы со стороны органа местного самоуправления возможно только в рамках действующего законодательства», – сухо заявляют в мэрии.

Стоит отметить, что Геворг Аветисян сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу за избиение своего земляка и дальнего родственника, который живет в том же доме. Конфликт между мужчинами случился из-за дележа жилплощади.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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