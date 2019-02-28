В Екатеринбурге отравились угарным газом мужчина и женщина

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек, предположительно отравившихся угарным газом.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, сегодня в полицию Екатеринбурга поступила информация об обнаружении в одной из квартир дома по улице Амбулаторной в поселке Рудном тел двух человек – мужчины и женщины. По предварительной информации, их смерть могла наступить из-за отравления угарным газом, образовавшимся в результате неисправности внутридомового оборудования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам». В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что на месте происшествия работают, помимо следователей, представители полиции территориального ОВД. «Личности погибших людей уже установлены. Участковые уполномоченные проводят опрос соседей с целью установления возможных очевидцев происшествия», – прокомментировал Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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