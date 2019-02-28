В Екатеринбурге сугроб с надписью «Навальный» никто не убирает уже четыре дня

В Екатеринбурге жители домов на улице Щорса решили хитростью заставить коммунальщиков убрать сугробы. На одной из снежных куч красной краской они написали слово «Навальный». Однако эксперимент провалился ‒ за четыре дня никто так и не убрал завалы и не почистил улицу от выпавшего снега.

Этот лайфхак придумали москвичи прошлой зимой. Устав от нерасторопности коммунальщиков, они зеленкой писали фамилию политика на сугробах и неубранных тротуарах. Способ оказался эффективным ‒ снег тут же убирали и вывозили. «Это работает, пользуйтесь», – говорил автор видео, опубликованного в сообществе «Московский активист».

Добавим, что способ не работает не только в Екатеринбурге, но и в Тюмени сработал не совсем так, как было задумано. Жители улицы Котовского написали на куче снега фамилию оппозиционера, и коммунальщики действительно убрали ее, но при этом оставили на своих местах все соседние сугробы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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