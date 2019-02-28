Бизнесмену, основателю партии «Белый царь», вынесен приговор по делу о дорожном конфликте с дракой и стрельбой (ВИДЕО)

Сегодня в Ленинском районном суде вынесен приговор предпринимателю Николаю Воробьеву, который год назад подрался из-за просьбы убрать машину. По данным следствия, инцидент произошел 5 апреля во дворе на улице Пушкина, куда приехал Николай Воробьев, и перегородил там проезжую часть. В итоге с обвиняемым решили договориться автомобилисты, но разговор закончился дракой со стрельбой. Подробности – в материале «Нового Дня».

Суд по делу о дорожном конфликте

В здание суда Николай Воробьев принес сумку с вещами, оставил её на вахте. Перед началом заседания обвиняемый стоял молча, с журналистами говорил неохотно. На все заданные вопросы создатель партии «Белый Царь» (ее главная идея, как указано на сайте – утвердить русский порядок на планете Земля – прим. ред) предлагал журналистам «отдохнуть».

По версии следствия, 5 апреля 2018 года Воробьев на Volkswagen Touareg приехал в свой двор на Пушкина к гаражу. Но проезд ему заблокировала легковушка, в салоне которой никого не было. Сам обвиняемый частично заблокировал въезд на парковку. Спустя время к бизнесмену подошла женщина, чтобы попросить его проехать его вперед, но Воробьев проигнорировал просьбу. По материалам следствия, вмешаться в дискуссию решили братья Федоровы, находившиеся неподалеку в своей машине. Они решили еще раз попросить мужчину переместить свой внедорожник. В итоге между автомобилистами завязалась перепалка, которая переросла в драку. Спустя какое-то время один из потерпевших достал травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух, а после еще несколько в сторону обвиняемого. Один из братьев отделался синяками и ссадинами. Второй был госпитализирован на 10 дней после драки, а после ему пришлось пройти еще и амбулаторное лечение. Врачи диагностировали у него подвывих шейного позвонка.

Кроме того, в день инцидента сотрудник полиции нашел в автомобиле Воробьева револьвер. Бизнесмен рассказал, что осенью в 2017 году он был в одном из дворов на улице Максима Горького. Там, по словам Воробьева, был бомж, который ушел, оставив сумку. Обвиняемый решил проверить её и нашел там револьвер, пригодный для стрельбы травматическими, газовыми и шумовыми патронами, говорится в материалах дела. Пистолет Воробьев забрал себе.

В итоге суд признал Воробьева виновным по статьям: 116 УК РФ «Побои», пункту «д» ч. 2. ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вредя здоровью, не опасное для жизни человека, не повлекшее последствий из хулиганских побуждений» и ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Бизнесмена приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Сам бизнесмен говорит, что обжаловать приговор не будет, но и виновным себя не считает. «Напала банда вооруженная на меня, стреляла. Семь пуль всадили в меня. Я вообще не нападал. Я после операции на сердце ехал после выписки. Меня могли убить, я вынужден был сопротивляться. У меня решений других не было», – говорит Николай Воробьев.

На вынесение приговора пришла представитель потерпевших. Женщина заявила, что Федоровы даже не заявляли о компенсации за причиненный моральный и физический вред. «Мы не желаем каких-то сатисфакций, просто сам факт, что человек себя так ведет, – должен нести ответственность. Потому что пострадать могут непричастные, неповинные люди», – говорит корреспонденту РИА «Новый День» представительница потерпевших.

Екатеринбург, служба информации

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