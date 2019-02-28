Пожилой мужчина на Уралмаше упал с 9 этажа на бетон

Сегодня вечером в многоквартирнике на улице Восстания, 91, пожилой мужчина сорвался с окна девятого этажа. Падение на видео снял один из очевидцев инцидента, который проезжал мимо.

Мансур Галяутдинов рассказывает, что примерно в 18:20 он оказался возле дома и увидел, что неизвестный пожилой седоватый мужчина лет 50 свисает с подъездного окна на 9 этаже. С противоположной стороны его кто-то держал, дополнил свидетель происшествия.

«Пожарные чего-то долго межевались с этой лесенкой. Могли бы и дальше продвинуть. Кто-нибудь мог залезть из пожарных. А сами пожарные снизу смотрели и наблюдали за ситуацией. Лесенка простояла возле этого мужика минут пять, наверное. Могли бы залезть, могли бы спасти», – рассказал корреспонденту РИА «Новый день» Мансур Галяутдинов.

Пожилой мужчина сорвался и упал на бетонное крыльцо перед входом в подъезд. По словам очевидца, на земле глаза престарелого были открыты, но признаков жизни тело уже не подавало.

В ГУ МЧС, ГУ МВД и СУ СК РФ по Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» не смогли оперативно прокомментировать полученную информацию.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.02.19

Бизнесмену, основателю партии «Белый царь», вынесен приговор по делу о дорожном конфликте с дракой и стрельбой (ВИДЕО). / Куйвашев поручил правительству снизить налоги для «мусорных» регоператоров. / Модного фотографа Лошагина перевели в другую колонию после его заявлений о попытках изнасилования. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»