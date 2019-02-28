«Автомобилист» повел 2:0 в серии плей-офф с «Трактором»

Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл второй матч у челябинского «Трактора» в 1/8 финала Кубка Гагарина. Подопечные Андрея Мартемьянова снова одержали уверенную победу – на этот раз со счетом 4:2. Но игра получилась напряженной и зрелищной – случились драки, удаления и отмена гола Найджела Доуса.

«Автомобилист» не стал долго раскачиваться и открыл счет уже на 3-й минуте. Шайбу забил Андрей Обидин, сделав отличный подарок зрителям и самому себе – нападающий сегодня празднует день рождения. Но «Трактор» быстро перехватил инициативу и раз за разом создавал опасные моменты у ворот Якуба Коваржа. В итоге челябинцы сумели забить гол «в раздевалку» под конец первого периода – отметился Григорий Желдаков.

После перерыва «Автомобилист» вновь начал доминировать на льду. В середине периода хозяева с коротким промежутком забросили сразу две шайбы, причем в разных составах. Сначала отличился Найджел Доус при розыгрыше большинства, а затем Анатолий Голышев уже в меньшинстве убежал от соперников и точно пробил вратаря, сделав счет 3:1 в пользу екатеринбуржцев. На 48-й минуте Доус забросил еще одну шайбу, но после просмотра игрового момента судьи отменили гол. На льду к тому времени уже кипели нешуточные страсти – хоккеисты провоцировали друг друга на стычки, а арбитры только успевали разнимать дерущихся. Тем не менее, «Автомобилисту» удалось забросиnm четвертый гол. Его автором стал Александр Кучерявенко. «Трактор» не сдавался и все-таки ответил шайбой за полторы минуты до финальной сирены. Но это не помешало «Автомобилисту» довести матч до победного.

«Я доволен результатом, но категорически недоволен содержанием игры в первом периоде. Команда была заточена на атаку, оборонительных действий вообще не наблюдалось. В перерыве состоялся серьезный разговор с ребятами. Они перезагрузились и начали играть в тот хоккей, в который мы планировали. Спасибо команде, что смогла перестроиться, но так матчи начинать нельзя. По самоотдаче претензий нет, вратарь здорово отыграл», – сказал по итогам встречи главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Следующие две игры плей-офф состоятся в Челябинске 2 и 4 марта. Напомним, команды ведут борьбу до четырех побед.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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