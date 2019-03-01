Уралец, выбросивший щенка из окна, приговорен к 360 часам обязательных работ

Городской суд Верхней Пышмы вынес приговор по делу 39-летнего местного жителя Алексея Т. Его признали виновным в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Год назад пьяный пышминец убил своего щенка по кличке Зверь. Пес устроил беспорядок на кухне, после чего хозяин выбросил его в окно. Квартира располагалась на четвертом этаже, собака умерла от полученных травм.

«Вину в совершении преступления Т. признал в полном объеме, раскаялся. Верхнепышминский городской суд назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ», ‒ сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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