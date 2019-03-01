Разбойнику, напавшему на старушку, заочно дали пять лет строгача. Осталось его найти (ФОТО)

В Екатеринбурге разбойника, напавшего на пенсионерку, заочно приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Теперь его надо найти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, 23 ноября 2017 года в подъезде дома на улице Бебеля злоумышленник подкараулил 70-летнюю пенсионерку, силой отобрал у нее сумку и сорвал серьги. После разбойник скрылся. Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 20 тысяч рублей.

В течение нескольких месяцев сотрудники уголовного розыска искали нападавшего, и в марте 2018 года он был задержан. Решением суда подозреваемого поместили под домашний арест. На оглашение приговора в зал заседания в назначенное время злоумышленник не явился и был объявлен в розыск.

Екатеринбург, служба информации

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