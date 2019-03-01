«Уралуправтодор» взыскал с большегрузов 6,7 миллионов рублей за испорченные дороги

«Уралуправтодор» за 2018 год оштрафовал более 300 владельцев грузовиков, которые совершали поездки с тяжелым грузом без специального разрешения. Именно крупные фуры причиняют основной ущерб дорогам, отмечают в ведомстве.

Нарушителям были выписаны штрафы на сумму свыше 6,7 миллионов рублей. В добровольном порядке собственники большегрузов оплатили 1,8 миллиона рублей в бюджет, остальные деньги были взысканы по решению суда.

Работа по выявлению тяжеловесов, разбивающих федеральные трассы, продолжается. За два месяца 2019 года уже предъявлено 97 исковых заявлений к перевозчикам, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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