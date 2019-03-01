Свердловская область осталась без руководства

В Свердловской области почти не осталось руководителей: многие из них по тем или иным причинам сейчас находятся далеко за ее пределами.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, губернатор Евгений Куйвашев сейчас в Красноярске, где осматривает спортивные сооружения для открывающейся завтра Универсиады. В ДИПе заявляют, что интерес губернатора обусловлен планами руководства области по привлечению в регион новых масштабных спортивных мероприятий.

Вице-губернатор Сергей Бидонько, напротив, улетел в жаркие края. Сегодня он сообщил в соцсетях, что находится с рабочей миссией в Эритрее. «Наш визит обусловлен взаимным интересом Свердловской области и стран Африканского континента. Большой потенциал есть в совместной работе в сферах промышленности, образования, туризма, здравоохранения. График у свердловской делегации очень плотный, идут переговоры за переговорами», – написал он.

Кроме того, по данным «Нового Дня», в отпуске находятся министр промышленности Сергей Пересторонин и еще несколько членов правительства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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