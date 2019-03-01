Облсуд оставил под стражей полицейского, обвиняемого в похищении человека

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката сотрудника полиции, который обвиняется сразу по нескольким статьям УК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, старший оперуполномоченный отдела полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу Анатолий Диордий обвиняется органами предварительного расследования в получении взятки и похищении человека. 24 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу до 21 апреля 2019 года. В СКР пока подробности дела не раскрывают.

Выслушав доводы сторон, суд уточнил постановление суда первой инстанции, изменив срок содержания под стражей по 20 апреля 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

Минприроды и минпром договорились вырубить 220 тысяч гектаров леса на Урале и продать его китайцам (ДОКУМЕНТ). / Еще один свердловский эсер трудоустроен на высокий пост в Омске. / Свердловская область осталась без руководства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»