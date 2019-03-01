«Каждый выход из подъезда становится пыткой». Мама ребенка-инвалида судится с чиновниками из-за отсутствия доступной среды (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга вышла на тропу войны с муниципальными чиновниками. Женщина утверждает, что местные власти приняли в эксплуатацию новостройку возле Центрального стадиона, которая не соответствует современным требованиям доступности и плану строительства. Из-за этого женщина, воспитывающая ребенка-инвалида, вынуждена терпеть массу неудобств. Подробности – в репортаже РИА «Новый День».

Елена Мормоль заехала в дом № 27 на улице Крылова в 2013 году. Новостройку и Центральный стадион разделяет проезжая часть. Женщина говорит, район хороший, а дом теплый. Но когда Елена покупала квартиру, она не думала, что ее подъезд окажется настолько не приспособленным для инвалидов. Дело в том, что у 16-летнего сына Елены ДЦП, шунтированная гидроцефалия и эпилепсия. Подросток не может говорить, ходить и даже нормально сидеть, поэтому его вывозят на улицу в специальной коляске.

«То есть ты с ребенком спокойно на грузовом лифте спускаешься, выходишь во двор, можешь погулять с ним, заехать, погрузить в машину. Но когда мы заехали, оказалось, что внезапно нас лишили выхода во двор», – рассказывает Елена Мормоль корреспонденту РИА «Новый День».

За спиной Елены – окно ТСЖ, на месте которого по плану должен быть выход во двор

С момента выхода из подъезда прогулка для Елены и ее сына превращается в какой-то бег с препятствиями. Женщине с трудом удается провезти коляску через две двери и миновать высокий порог.

Затем мама с ребенком обходит половину дома, чтобы попасть во двор. Здесь женщине еще нужно проехать немалое расстояние, чтобы добраться до ближайшего спуска с высокого бордюра.

И только потом Елена может попасть на детскую площадку. Жительница дома говорит, что этих проблем можно было избежать, так как по изначальному плану застройщика предполагался прямой выход во двор из третьего подъезда.

В реальности этого выхода не существует

Но на момент сдачи дома на месте заветных дверей появилось окно в офис ТСЖ. А со стороны подъезда – стена, на которой сейчас висят почтовые ящики.

Кроме того, во время подготовки к чемпионату мира по футболу на улице Пирогова убрали парковочный карман, что опять вынуждает Елену проезжать большое расстояние с ребенком в коляске до авто.

Женщина рассказывает, что несколько лет подряд она поднимает на собраниях собственников вопрос о том, чтобы из третьего подъезда сделали прямой выход во двор на месте офиса ТСЖ. По словам собеседницы РИА «Новый День», председатель сообщил ей, что работы обойдутся дому в 500 тысяч. В итоге львиная доля собственников проголосовала против установки заветных дверей.

Председатель ТСЖ Михаил Пестерев объяснил корреспонденту агентства, что он сам заинтересован в появлении выхода во двор у третьего подъезда. Потому что помимо Елены здесь проживают молодые семьи с маленькими детьми, которые тоже пользуются колясками. Еще в 2016 году Михаил подготовил проектную документацию, составил сметы. На то время работы и правда обошлись бы дому в пределах 500 тысяч рублей. Но любая реконструкция в многоквартирном доме проходит по согласию собственников не менее двух третей дома. А на собраниях за создание выхода в третьем подъезде во двор проголосовали собственники 10-12 тысяч квадратных метров (для принятия положительного заключения необходимо согласие владельцев не менее 17 тысяч кв. м).

«Елена Николаевна за все эти годы – сколько она здесь живет – является самым ярым неплательщиком. Сегодня долг по дому в пределах 850-880 тысяч рублей. 300 тысяч рублей – это заслуга Елены Николаевны. Люди принципиально говорят, пусть она долги заплатит, а потом мы будем решать вопрос о доступности среды. Пока собственники не проголосуют – никакие деньги на реконструкцию не помогут», – говорит Михаил Пестерев.

Елена считает, что в отсутствии выхода из подъезда во двор виноваты городские власти, так как они принимали дом. Потому в мае 2018 года женщина обратилась в Верх-Исетский суд. «У меня требование – признать введение нашего подъезда в эксплуатацию незаконным, поскольку они нарушили все нормы, не обеспечили доступную среду. Они обязаны это переделать за свой счет, либо искать подрядчика. Как-то решить этот вопрос», – говорит мама ребенка-инвалида.

В октябре оценку доступности среды провела комиссия администрации Екатеринбурга. В ноябре состоялось итоговое заседание, где суд встал на сторону чиновников. Через неделю Елене пришел акт из мэрии, в котором комиссия подтвердила, что выход из подъезда не соответствует требованиям. На основании этого акта женщина пойдет оспаривать решение первой инстанции в Свердловском областном суде. Заседание состоится 12 марта.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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