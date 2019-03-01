В екатеринбургской школе сработала сигнализация: эвакуированы 180 детей (ФОТО)

Автоматическая пожарная сигнализация сработала сегодня в 11:59 в средней школе №146 на улице Уральской в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУ МЧС, персонал школы оперативно организовал эвакуацию людей. Всего из здания до прибытия пожарных были выведены 200 человек, в том числе 180 детей. Пострадавших нет. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло короткое замыкание в помещении охраны на первом этаже. После проверки и проветривания помещений персонал и ученики вернулись в здание.

Екатеринбург, служба информации

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