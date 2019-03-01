Строители на три недели перекроют улицу Техническую

Специалисты ООО «Гидро-С» с начала следующей недели закроют участок улицы Технической от дома № 96 до улицы Расточной для прокладки ливневой канализации. Таким образом, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с понедельника, 4 марта, автомобильный и общественный транспорт (кроме трамваев) не сможет проезжать через закрытый отрезок улицы Технической вплоть до 25 марта.

Все это время автомобилистам и водителям автобусов придется объезжать зону проведения работ в районе перекрестка улиц Техническая – Расточная по соседним улицам Кишеневской, Кунарской, Червонной и той же Расточной.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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