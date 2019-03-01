Прокуратура проверяет школу, в которой детям дали червивый компот (ФОТО)

Прокуратура будет проверять школу №2 в Каменске-Уральском: во время обеда дети обнаружили, что в стакане с компотом плавают черви. Информация об этом появилась в социальных сетях и СМИ. Сегодня паблик «Инцидент Каменск-Уральский» опубликовал видео, где, по всей вероятности, два ребенка снимают неприятную находку. Дети пояснили, что ролик снят 26 февраля. Руководство школы № 2 не смогло предоставить оперативно прокомментировать РИА «Новый День» произошедшее.

По данным прокуратуры Свердловской области, в рамках выездной проверки в образовательное учреждение сотрудники надзорного ведомства обратят внимание на соблюдение требований к хранению продуктов питания, документы, удостоверяющие их качество и безопасность, технологию приготовления блюд, а также соблюдение других санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана правовая оценка деятельности образовательной организации, а также организации, оказывающей услуги питания в образовательном учреждении», – дополнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 01.03.19

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