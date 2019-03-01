Перед входом в ДИВС поставят статуи Николая Карполя и его «Уралочки» (ФОТО)

На официальном портале Екатеринбурга начался опрос жителей о возведении скульптурной композиции, посвященной волейбольной команде «Уралочка» и ее тренеру Николаю Карполю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с инициативой возвести такую скульптурную композицию к городским властям обратилась одна из общественных организаций. Установить скульптуру планируется перед Дворцом игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Авторы композиции: скульптор – Алексей Чебаненко (Москва), архитектор – Владимир Вениаминов, замминистра строительства, главный архитектор Свердловской области.

Фото с официального сайта администрации Екатеринбурга

Напомним, «Уралочка» – самый титулованный женский волейбольный клуб бывшего СССР и России. Николай Карполь тренирует команду с 1969 года.

Фото с официального сайта клуба «Уралочка»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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