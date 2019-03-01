Перед входом в ДИВС поставят статуи Николая Карполя и его «Уралочки» (ФОТО)

На официальном портале Екатеринбурга начался опрос жителей о возведении скульптурной композиции, посвященной волейбольной команде «Уралочка» и ее тренеру Николаю Карполю.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с инициативой возвести такую скульптурную композицию к городским властям обратилась одна из общественных организаций. Установить скульптуру планируется перед Дворцом игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Авторы композиции: скульптор – Алексей Чебаненко (Москва), архитектор – Владимир Вениаминов, замминистра строительства, главный архитектор Свердловской области.
Напомним, «Уралочка» – самый титулованный женский волейбольный клуб бывшего СССР и России. Николай Карполь тренирует команду с 1969 года.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 01.03.19
Прокуратура проверяет школу, в которой детям дали червивый компот (ФОТО). / Масштабы трагедии: сколько лесов хотят вырубить ради инвестпрограммы одной фирмы (ФОТО). / Счетная палата России: ОЭЗ так и не стали двигателем российского экспорта. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»