Синоптики предупредили уральских автомобилистов о метели

Завтра, 3 марта, в Свердловской и Челябинской областях ожидается сильный снег и метель, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. На дороги в этот день выпустят 250 снегоуборочных машин.

«Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута. Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условия», – сообщили в дорожном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.19

В Екатеринбурге на ребенка свалилась глыба льда – в мэрии заявили, что ребенок упал в обморок. / Оправдание педофилов, опасности под крышей мэрии и школьное уплотнение: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Екатеринбуржцы считают, что благоустройство набережной Исети важнее переделки скверов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»