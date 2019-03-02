В ДТП под Нижним Тагилом погибла женщина

На трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором погиб человек и еще шесть получили травмы. Nissan Qashqai, которым управлял мужчина 1968 года рождения, житель Верхней Салды, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Nissan Teana, за рулем которого был водитель 1987 года рождения. 47-летняя пассажирка Teana, ехавшая на переднем сидении, погибла на месте.

«Трехлетний пассажир Qashqai в момент происшествия находился на заднем сидении в детском удерживающем устройстве.На данный момент в лечебные учреждения города Нижнего Тагила с травмами различной степени тяжести направлены шесть пострадавших. Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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